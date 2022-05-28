Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق إيراني جديد بشأن العمليات التركية في سوريا والعراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

موسوعة جينيس تسجل أكبر كلبة في العالم .. كم بلغ عمرها؟

منوعات

2022-05-28 | 06:19
موسوعة جينيس تسجل أكبر كلبة في العالم .. كم بلغ عمرها؟
1,252 مشاهدة

حصلت كلبة أمريكية على لقب أكبر كلب في العالم ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتوجت Pebbles وهي كلبة من سلالة فوكس تيرير fox terrier تبلغ من العمر 22 عاماً و60 يوماً وتعيش بولاية كاليفورنيا الجنوبية الأمريكية، بلقب أكبر كلب في العالم، سارقة اللقب من توبيكيث، من فصيلة الشيواوا البالغ من العمر 21 عاماً من ولاية فلوريدا والذي كان قد حصل مؤخراً على لقب البطل، بتسجيله في موسوعة جينيس في 16 مارس.
وقال مالكا بيبلز، بوبي وجولي جريجوري، لموسوعة جينيس إنهما قررا التواصل معهم بعد مشاهدة قصة توبي كيث في جميع أنحاء الأخبار، إذ أدركا أن كلبتهما أكبر سناً، فهي مولودة في 28 آذار 2000، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت جولي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "عندما رأيت قصة توبيكيث في الأخبار، تقدمت للحصول على الرقم القياسي".

وعن قصة تبنيهما لبيبليز في عام 2000، قالت إن الأمر حدث عن طريق الصدفة، عندما كان الزوجان يبحثان عن كلب كبير السلالة، لكن بدلاً من ذلك، صادفا Pebbles .

وقالت جولي متذكرة: "كانت تقفز وتنبح كثيراً في بوبي لدرجة أنه لم يكن لديه خيار سوى اصطحابها وفحصها، فقد كان حباً من النظرة الأولى".
ووصفتها الأسرة بأنها كلب هادئ، يستمع إلى موسيقى الريف country music، وتنام حتى الساعة 5 مساءً، وتفضل أن تكون تحت الغطاء، ثم تقضي الليل مستيقظة.

وخلال حياتها، أنجبت بيبليز 24 جرواً وأكلت طعام القطط، والذي أوصى به الطبيب البيطري في عام 2012 لغناه بالبروتين أكثر من طعام الكلاب.

واحتفلت Pebbles هذا العام بعيد ميلادها الـ22 بحمام من الفقاعات ووجبة من الأضلاع.

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:11 | 2022-05-28 16:11
15:23 | 2022-05-28 15:23
15:14 | 2022-05-28 15:14
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.