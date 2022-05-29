بأنامل عراقية.. لوحات تنبض بالحياة من نفايات البلاستيك (صور)

حدّدت الفنانة ماريا نيسان المقيمة في الأردن لنفسها مهمة تكمن في العمل على الحدّ من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.



وعملت ماريا على توعية الناس على مضار النفايات البلاستيكية عبر تنفيذ لوحات فنية من مواد تعيد تدويرها.

وتزيّن جدارية من أشهر أعمالها جانب مبنى في عمان، وهي كناية عن عمل فني ضخم مصنوع من أكثر من 2000 قنينة بلاستيكية وحوالي 1000 كيس تسوّق بلاستيكي وأكثر من 150 خرطوم أركيلة بلاستيكيا.

وتقول نيسان 35 عاما، وهي مواطنة أمريكية من أصل عراقي، إنها أعجبت بجمال عمان عندما زارتها للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات، لكنها شعرت أيضًا بـ"الإحباط والغضب" بسبب أكوام النفايات البلاستيكية في الشوارع وفي المناطق ذات الجمال الطبيعي.