يمكنه القفز والالتواء ..أصغر روبورت بحجم ثقب إبرة الخياطة (صور)

يبلغ عرض كل منها نصف ميليمتر، أي أرق من سماكة بنس واحد، هذه الروبوتات مصنوعة من سبيكة يمكنها الالتواء والالتفاف وحتى القفز لحملها على الحركة.يستخدم المهندسون أشعة الليزر لبراز مفاصل هذه الروبوتات.يأمل الفريق في أن يكون للروبوتات الصغيرة تأثير طبي هائل، قائلين ذات يوم إنها يمكن أن تتجول في جسم الإنسان، وتعمل كمساعد طبي في العمليات الجراحية طفيفة التوغل أو لتجميع وإصلاح الآلات الصغيرة الحجم.