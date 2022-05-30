بعد 60 عامًا سويًّا... ثنائي يقرّر الزواج! (صور)



أمّا اللافت فهو أن ابن "أليكس" كان الإشبين فيما كانت الإشبينة والحفيدة الكبرى في العائلة.

وكشفت جاين أنّها وأليكس لم يعقدا خطوبتهما أبدًا لكنّ الأخير قال لها قبل أسابيع وهو مستلق على السرير أنه يجب أن يتزوجا وكان ذلك.

ولفتت إلى أنها لم تشكّ للحظة أنهما سيقضيان حياتهما معًا، بزواج أو من دون زواج.

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews) وللثنائي 5 أولاد حضروا جميعًا مع أولادهم الزفاف الذي أقيم في أبرشيتهم وكان "الزفاف مثاليًّا".أمّا اللافت فهو أن ابن "أليكس" كان الإشبين فيما كانت الإشبينة والحفيدة الكبرى في العائلة.وكشفت جاين أنّها وأليكس لم يعقدا خطوبتهما أبدًا لكنّ الأخير قال لها قبل أسابيع وهو مستلق على السرير أنه يجب أن يتزوجا وكان ذلك.ولفتت إلى أنها لم تشكّ للحظة أنهما سيقضيان حياتهما معًا، بزواج أو من دون زواج.



وسيقضي الثنائي شهر العسل لثلاث ليال في مدينة أوبان الساحلية في اسكتلندا حيث قضيا للمرة الأولى عطلة رومانسية، في حزيران المقبل.

ويرى العروسان أن المستقبل الآن يتعلق بالعيش أطول فترة ممكنة والاستفادة القصوى مما تبقى من حياتهما والعيش كل يوم كما يأتي.

وففكر الثنائي على مرّ السنوات الطوال التي قضياها معًا بالزواج لكن الانشغالات لهموم الحياة حالت دون ذلك.وسيقضي الثنائي شهر العسل لثلاث ليال في مدينة أوبان الساحلية في اسكتلندا حيث قضيا للمرة الأولى عطلة رومانسية، في حزيران المقبل.ويرى العروسان أن المستقبل الآن يتعلق بالعيش أطول فترة ممكنة والاستفادة القصوى مما تبقى من حياتهما والعيش كل يوم كما يأتي.

الثنائي التقى للمرة الأولى، عام 1956. آنذاك كان كلاهما مرتبطًا بشريك آخر فأليكس كان متزوجا فيما كان عرس جاين بعد 6 أسابيع فقط.لكنّهما لم يستطيعا مقاومة العيش من دون بعضهما، فقرّرا البدء بحياة جديدة معًا بعد ستّ سنوات اي عام 1962 بحسب "بي بي سي".العريس التسعيني، اعترف بأنه حين رأى جاين للمرة الأولى عرف أنها المرأة التي يريد أ يكمل حياته معها، فيما أكّدت هي أنه ملك قلبها بابتسامته الساحرة.