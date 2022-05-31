تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم

تؤثر رحلات السفر الطويلة على الصحة وعلى الحالة النفسية للمسافرين، وخاصة إذا كانت الرحلة تمتد لساعات طويلة تصل إلى أكثر من نصف اليوم.



وكشف موقع فاينانس باز أطول الرحلات حول العالم، ومن بين أطول 5 رحلات، كان منها رحلة إلى مدينة عربية.

1- نيويورك إلى سنغافورة



الرحلة الأصعب في العالم هي الرحلة من نيويورك إلى سنغافورة، وهو المسار الذي أطلقته رسميا الخطوط الجوية السنغافورية عام 2018.

الرحلة الأطول تستمر لمدة 18 ساعة و45 دقيقة، وعادة ما يوجد في الطائرة أجنحة فخمة وأسرة للنوم لمن يرغب في رحلة مريحة، ولكن مكلفة.

2- أوكلاند إلى الدوحة

نظرا لطبيعة السفر، فإن الرحلات الأطول في التشغيل ليست دولية فحسب، بل إنها عابرة للقارات.

الخط المباشر للخطوط الجوية القطرية من نيوزيلندا إلى الدوحة في قطر يستغرق حوالي 18 ساعة و5 دقائق، وهي رحلة طولها أكثر من 14 ألف كم.

3- أوكلاند إلى نيويورك