طفلة في التاسعة تنجو من هجوم أسد مخيف

وأوضحت السلطات لوكالة فرانس برس في بيان ان ليلي كريجانيفسكي كانت "تلعب لعبة الاختباء في الغابة بالقرب من المخيم" مع طفلين آخرين عندما هاجمها أسد البوما فجأة.ونُقلت الفتاة "بطوافة إلى المستشفى وهي مصابة بجروح عدة في الجزء العلوي من جسدها وفي وجهها، وخضعت لعمليات جراحية عدة وكانت "واعية تماماً لما حصل لها" عندما أفاقت من الغيبوبة، بحسب ما كتب عمها أليكس مانتسيفيتش على موقع التمويل الجماعي "غو فاند مي".وأشارت الشرطة إلى أن حال الفتاة الصحية كانت مستقرة .وأرفق عمها نداءه إلى التبرع لتغطية أكلاف علاجها بصور لها على سريرها في المستشفى، ظهر فيها وجهها مثخناً بجروح كبيرة بدت نوعاً من خدوش حادة.ونادرا جدا ما تسجل هجمات من "أسود البوما" والمنتشرة في القارة الأمريكية بأكملها، لكن السلطات توصي، في حال التعرض لهجوم كهذا، بأن يحاول الشخص المعني قدر الإمكان صد الحيوان، وتفادي الهروب أو التظاهر بالموت.