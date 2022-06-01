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بالصور... وكالة أزياء للممتلئات في هذا البلد العربي!

منوعات

2022-06-01 | 07:48
بالصور... وكالة أزياء للممتلئات في هذا البلد العربي!
المصدر:
BBC عربي
1,017 مشاهدة

من خلفيّة لا علاقة لها بالموضة وعرض الأزياء، قررت رولا العربي أن تفتح وكالة أزياء للممتلئات في مصر.

فتحت ابنة الـ22 عامًا التي تتخصصّ في الحقوق بمصر وكالة عارضات أزياء “إنفيكتا“ لأنها رأت أن تمثيل الممتلئات ضعيف جدًّا.

وفي حديث لـ"بي بي سي"، أوضحت العربي أن الوكالة ليس للممتلئات حصرًا  لكنّها توليهنّ اهتمامًا خاصًّا.
وكشفت أن القصة بدأت الصيف الماضي حين كانت تتصفح انستغرام لتجد حساب وكالة عارضات أزياء للممتلئات إلا أن قياس الفتيات كان 4 و6، وحينها رأت أن هذا سوء تمثيل لهذه الشريحة في مصر والعالم كلّه. فرغم أن كلّ ما كانت تملكه 100 دولار أميركي فقط، قالت لنفسها: "قلت  إذا لم يفعلها أحد فأنا سأفعلها".
ولفتت إلى أن الوكالة للفتيات بين الـ150 والـ160 سنتمترًا، بصرف النظر عن رفعها أو عرضها لأن الهدف الأساسي هو مساعدتهن على تحقيق حلمهن في أن يصبحن عارضات أزياء.
وجزمت الشابة العشرينية بأنها لا تروّج للبدانة أو فقدان الشهية على الإطلاق لكنها تنشر صورًا تجد من خلالها كل فتاة كيفما كان جسمها من يمثّلها.
وتأمل رولا في أن تضم رجالا للوكالة كي يجدوا تمثيلا لهم بين عارضيها. هذا وتطمح لفتح وكالة مماثلة في المملكة العربية السعودية خصوصًا أنها  من أصول سعودية – مغربية.
 


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