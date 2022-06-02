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صبي ينصبُ كميناً ممتعاً لكافاني(فيديو)
منوعات
2022-06-02 | 03:20
482 مشاهدة
تعمد صبي صغير الوقوف على طريق زراعية يسلكها عادة لاعب مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، وما أن وصل بسيارته، حتى بادره الى الحركة التي يقوم بها عادة عند تسجيل الاهداف، فما كان من النجم الأوروغوياني الا ان ترجل وقدّم هذا الفاصل مع الولد.
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صبي ينصبُ كميناً ممتعاً لكافاني
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