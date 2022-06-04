كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسمح باستخدام تكسي دون سائق

أصدرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرارا يسمح بإطلاق خدمات أسطول من سيارات الأجرة الذاتية القيادة لنقل الركاب في شوارع مدينة سان فرانسيسكو، لتصبح أول ولاية أمريكية تطبق التقنية بشكل عملي بعد محاولات كثيرة لشركات حاولت إدراج المركبات الذاتية القيادة على طرقها المزدحمة.







وأصدر المسؤولون الموافقة على الرغم من القلق المتعلق بالأمان نتيجة عدم قدرة سيارات شركة "كروز"على السماح بصعود ونزول الركاب في الأماكن المخصصة، ما يتطلب من مركباتها أن تقف في صف ثان على مسارات الطريق.

وتتألف الخدمة مبدئيا من 30 سيارة كهربائية، مخصصة لنقل الركاب في الأماكن الأقل ازدحاما في مدينة سان فرانسيسكو، من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، بشرط عدم وجود ضباب أو مطر.



وتحد هذه الشروط من احتمالات تسبب السيارات الذاتية القيادة بضرر للملكيات أو إصابات أو وقوع ضحايا، ويستطيع المسؤولون أيضا تقييم عمل التقنية قبل إطلاقها بالكامل والسماح لها بالتوسع. وأعطى مجلس كاليفورنيا للشؤون العامة الموافقة بالإجماع لصالح شركة "كروز" المملوكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز"، لإطلاق خدمة سيارات الأجرة دون سائق.وأصدر المسؤولون الموافقة على الرغم من القلق المتعلق بالأمان نتيجة عدم قدرة سيارات شركة "كروز"على السماح بصعود ونزول الركاب في الأماكن المخصصة، ما يتطلب من مركباتها أن تقف في صف ثان على مسارات الطريق.وتتألف الخدمة مبدئيا من 30 سيارة كهربائية، مخصصة لنقل الركاب في الأماكن الأقل ازدحاما في مدينة سان فرانسيسكو، من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، بشرط عدم وجود ضباب أو مطر.وتحد هذه الشروط من احتمالات تسبب السيارات الذاتية القيادة بضرر للملكيات أو إصابات أو وقوع ضحايا، ويستطيع المسؤولون أيضا تقييم عمل التقنية قبل إطلاقها بالكامل والسماح لها بالتوسع.

وكانت شركتا "كروز" و"وايمو"، أطلقتا بالفعل خدمة نقل الركاب ذاتيا في بعض أجزاء سان فرانسيسكو، لكن بشرط وجود سائق بشري في حال حصول خطأ في التقنية، لكن الآن، أخذت شركة "كروز" الإذن بإطلاق السيارات الذاتية دون أي سائق بشري في المركبة، وهو ما كانت تسعى إليه شركات تقنيات وصناعة السيارات العديدة خلال العقد الأخير.



وبإمكان المركبات الذاتية القيادة تخفيض تكلفة النقل، وتقليل حوادث المرور والوفيات الناتجة عن السائقين المتهورين، ويشجع الداعمون للتقنية الجديدة انتشارها في جميع المدن، إلا أن بعض خبراء النقل نصحوا مجلس الشؤون العامة في كاليفورنيا أن يتحركوا بحذر.