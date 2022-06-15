تذكرون المرأة التي أنجبت 8 توائم؟ هكذا أصبحوا اليوم!



والآن تعيش وأولادها الـ14 في منزل صغير مكوّن من غرفتي نوم وتحرص حرصًا شديدًا على الاهتملم بتفاصيل كلّ منهم وتحميله المسؤولية... وتشاهدون في الصورة أدناه كيف أصبحوا.

لكنّ عام 2013 كان مفصليًّا بالنسبة إليها إذ قابلت "ملاكها الحارس" الذي جعلها تعي عدم حسبان نتائج إنجاب هذا العدد الكبير من الأطفال على حدّ تعبيرها. لكنّها في الوقت نفسه لا تندم على ذلك مطلقًا.والآن تعيش وأولادها الـ14 في منزل صغير مكوّن من غرفتي نوم وتحرص حرصًا شديدًا على الاهتملم بتفاصيل كلّ منهم وتحميله المسؤولية... وتشاهدون في الصورة أدناه كيف أصبحوا.

تأسيس عائلة كبيرة حلم راودها منذ الصغر خصوصًا أنها وحيدة والديها. ورغم زواجها في سنّ مبكرة لتحقيق هذا الحلم واكتشاف أن زوجها عاقر، لم تتخلّ عن هذا الحلم... حتّى لو كان ثمن تحقيقه الطلاق.فبعد إصرارها على اللجوء إلى وسائل بديلة للإنجاب مقابل رفض شريكها الفكرة وتهديدها بتركها، وقع الطلاق فعلًا لكنها لجأت إلى التلقيح الاصطناعي مرات عديدة وأنجبت أطفالها الستة الأوائل.لكنّها لم تكتف بهم. وعندما حملت ناتالي بأطفالها الثمانية لم تكن تعلم أنّها واطفالها سيصبحون حديث العالم أجمع بدءًا من اليوم الأول لمعرفة الإعلام بقصتها حتى يوم الولادة في 2009 ولغاية اللحظة.وهو الأمر الذي جعلها تكسر الصمت وتتحدّث عن المصاعب التي واجهتها خصوصًا أنها لم تعتمد على مساعدة أي مربية.وكانت سليمان عرضة لاتهامات سوء معاملة أطفالها بالإضافة إلى مواجهتها خطر التشرد وهو ما زاد من ضغوطاتها النفسية التي سببها ضيق الوقت للحياة الاجتماعية وقلة ساعات النوم.