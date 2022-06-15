Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمن يخترق "ولاية ديالى" ويطيح بـ4 إرهابيين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تذكرون المرأة التي أنجبت 8 توائم؟ هكذا أصبحوا اليوم!

منوعات

2022-06-15 | 07:03
تذكرون المرأة التي أنجبت 8 توائم؟ هكذا أصبحوا اليوم!
3,621 مشاهدة

من منكم لا يتذكر ناديا سليمان، المرأة التي أنجبت 8 توائم في الوقت الذي كانت فيه أمًا لـ6 أطفال آخرين.

تأسيس عائلة كبيرة حلم راودها منذ الصغر خصوصًا أنها وحيدة والديها. ورغم زواجها في سنّ مبكرة لتحقيق هذا الحلم واكتشاف أن زوجها عاقر، لم تتخلّ عن هذا الحلم... حتّى لو كان ثمن تحقيقه الطلاق.
 فبعد إصرارها على اللجوء إلى وسائل بديلة للإنجاب مقابل رفض شريكها الفكرة وتهديدها بتركها، وقع الطلاق فعلًا لكنها لجأت إلى التلقيح الاصطناعي مرات عديدة وأنجبت أطفالها الستة الأوائل.
لكنّها لم تكتف بهم. وعندما حملت ناتالي بأطفالها الثمانية لم تكن تعلم أنّها واطفالها سيصبحون حديث العالم أجمع بدءًا من اليوم الأول لمعرفة الإعلام بقصتها حتى يوم الولادة  في 2009 ولغاية اللحظة.
وهو الأمر الذي جعلها تكسر الصمت وتتحدّث عن المصاعب التي واجهتها خصوصًا أنها لم تعتمد على مساعدة أي مربية. 
وكانت سليمان عرضة لاتهامات سوء معاملة أطفالها بالإضافة إلى مواجهتها خطر التشرد وهو ما زاد من ضغوطاتها النفسية التي سببها ضيق الوقت للحياة الاجتماعية وقلة ساعات النوم.
 
 
لكنّ عام 2013 كان مفصليًّا بالنسبة إليها إذ قابلت "ملاكها الحارس" الذي جعلها تعي عدم حسبان نتائج إنجاب هذا العدد الكبير من الأطفال على حدّ تعبيرها. لكنّها في الوقت نفسه لا تندم على ذلك مطلقًا.
والآن تعيش وأولادها الـ14 في منزل صغير مكوّن من غرفتي نوم وتحرص حرصًا شديدًا على الاهتملم بتفاصيل كلّ منهم وتحميله المسؤولية... وتشاهدون في الصورة أدناه كيف أصبحوا.
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:46 | 2022-06-15 11:46
11:14 | 2022-06-15 11:14
10:56 | 2022-06-15 10:56
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.