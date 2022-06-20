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"آبل" تحذر المستخدمين من خطأ "قاتل" يتلف بطارية آيفون

منوعات

2022-06-20 | 04:44
"آبل" تحذر المستخدمين من خطأ "قاتل" يتلف بطارية آيفون
486 مشاهدة

حذرت شركة آبل الأمريكية المستخدمين من خطأ "قاتل" يؤدي إلى تلف بطارية هاتف آيفون، ويجعلهم بحاجة دائمة إلى شحن أجهزتهم بشكل مستمر.

وبحسب خبراء آبل يقوم الكثير من مستخدمي آيفون بشحن أجهزتهم بشكل خاطئ، مما يسهم في نقص العمر الافتراضي للبطارية، وقالت الشركة إن شحن الأجهزة لساعات طويلة، كوضع الجهاز في الشحن بين "عشية وضحاها" خطأ فادح.

وأظهرت الدراسات أن شحن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بجهاز iPhone بنسبة 100 بالمائة يؤدي إلى إتلافها فعليا، وهذا بدوره يقلل من عمرها.
ويؤدي الشحن لفترة طويلة أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية مما قد يؤدي إلى إتلاف الهاتف مع الزمن.

بينما تختلف البيانات حول النسبة المئوية التي يجب أن يصل شحن البطارية إليها إلا أن الخبراء اجمعوا على أنه كلما كانت نسبة الشحن أقل احتفظت البطارية بعمرها لفترة أطول.

وقدم خبراء نصيحتين يمكن تجربتهما للحفاظ على عمر بطارية أجهزة iPhone :

التوقف عن الشحن التوربيني

قد تبدو أجهزة الشحن السريعة أو "التوربينية" منقذة للحياة، لكنها تسبب ضررا أكثر من نفعها عندما يتعلق الأمر بعمر بطارية الهاتف، وبحسب المختصين، تعمل شواحن الهواتف التوربينية عن طريق زيادة عدد الواط (W) التي يتم توصيلها لبطارية الهاتف، مما يؤدي إلى زيادة الجهد الذي تستخدمه بطارية الهاتف مع تسخينها أيضًا - وهما عاملان يقصران من عمر البطارية.

ويجب عدم استخدام شواحن الهواتف التوربينية إلا لفترات قصيرة وفي حال كانت بطارية الهاتف أقل من 50 %.

لا تستخدم iPhone أثناء الشحن

تظهر الأدلة أن استخدام الهاتف أثناء الشحن لا يمكن أن يقلل من عمر البطارية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تعطيل دورة الشحن، وخصيصا في حال تشغيل مقاطع الفيديو واستخدام الهاتف للعب والتي تعتبر مهام كبيرة للمعالج بحسب الخبراء.
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