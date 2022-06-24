على شكل الماسة كبيرة... افتتاح أطول هيكل معلق في العالم! (صور)

على شكل الماسة كبيرة، افتتحت جورجيا في منطقة داشباشي جسر الجوهرة الأسبوع الماضي.

يوفر الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 280 مترًا ويمتد على طول 240 مترًا فرصةً لمحبي المغامرات بمشاهدة مناظر طبيعية ولا أجمل تضم شلالات مياه وكهوفا.





كذلك، في الجسر شبكة من الخطوط المعلقة تمكّن الزوار من تجربة قيادة الدراجات الهوائية عليها فيما يجري العمل حاليًا على تشييد أجنحة للضيوف بالقرب منه.