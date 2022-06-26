فيديو يجسد عظمة الأمومة في عالم الحيوان

السومرية نيوز - متابعة

حظي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بمشاهدات كبيرة، حيث وثق مساعدة فيل لابنه "الدغفل" أثناء عبور أحد الأنهار.





ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيعا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه.