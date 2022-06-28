Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق داخل مخزن جنوب شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هذا ما يحدث إذا تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا

منوعات

2022-06-28 | 09:15
هذا ما يحدث إذا تناولت 10 حبات من الخوخ المجفّف يوميًّا
1,174 مشاهدة

يعتبر الخوخ المجفّف أكثر أنواع الفاكهة الصيفية فائدة للجسم.

خلصت دراسة أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية إلى أن تناول عشر حبّات من الخوخ المجفّف يوميًّا يساهم مباشرة في تقوية  العظام والتقليل من مخاطر التكسر. 
فالخوخ المجفف يحتوي على فيتامين ك ومركبات أخرى تساعد في علاج مرض هشاشة العظام الذي يصيب مختلف الفئات العمرية لا سيّما السيدات فوق سنّ الخمسين.
ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الاستروجين بعد انقطاع الطمث.

كذلك، يحتوي الخوخ المجفّف على مضادات أكسدة مهمة لمحاربة وتحييد دور الجذور الحرة الضارة في الجسم الأمر الذي يخفّض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب، السكري والسرطان.
بالإضافة إلى أنه يساعد في إنقاص الوزن نظرًا لأنه غني بالألياف الطبيعية ويشعر بالشبع لساعات.

وسنعرض في هذه المقالة طريقتان لتجفيف الخوخ في المنزل بخطوات قليلة وبسيطة جدًّا، الأولى في الفرن والثانية بأشعة الشمس.

تجفيف الخوخ في الفرن:
- نقع الخوخ نقعه في الماء والخل لمدة عشر دقائق للـتأكد من نظافته
- تقطيع الخوخ  إلى شرائح صغيرة
- غمر الشرائح بكمية من عصير الليمون أو البرتقال لدقائق
- فرد الخوخ في صينية ووضعه في الفرن على درجة حرارة 170.
- ترك باب الفرن مفتوحًا قليلا للسماح بخروج بخار الماء المتصاعد من الخوخ
- بعد جفافه في الفرن، ترك الخوخ ليبرد ثم حفظه في إناء زجاجي محكم الغلق

تجفيف الخوخ في أشعة الشمس:
- نقع الخوخ نقعه في الماء والخل لمدة عشر دقائق للـتأكد من نظافته
- تقطيع الخوخ  إلى شرائح صغيرة
- رص الخوخ في صينية مفروشة بقطعة قماش قطنية
- وضع الصينية في مكان يصله الشمس مباشرة و تركها اسبوعين
- تقليب الخوخ يوميا للتأكد من تعرّضه للشمس بشكل كلي مع ادخال الخوخ في الليل داخل المنزل
- بعد التأكد من جفافه، وضع الخوخ في إناء زجاجي محكم الغلق

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
 

علم وعالم

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:54 | 2022-06-28 12:54
12:43 | 2022-06-28 12:43
12:37 | 2022-06-28 12:37
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.