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سمعت صوته يبكي.. أم تكتشف حملها بعد ولادة ابنها في المرحاض!

منوعات

2022-06-29 | 04:59
سمعت صوته يبكي.. أم تكتشف حملها بعد ولادة ابنها في المرحاض!
1,785 مشاهدة

صُدمت طالبة جامعية تمامًا بعد الولادة عندما ذهبت إلى المرحاض ولم تكن تعلم أنها حامل.

جيس ديفيس التي بلغت العشرين من عمرها، أن آلام بطنها كانت بسبب الدورة الشهرية، ولم يكن لدى الطالبة أي أعراض حمل واضحة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة مترو البريطانية.

تقول الأم الجديدة، التي هي حاليًا في سنتها الثانية في جامعة ببريطانيا: "شعرت أحيانًا بالغثيان، لكنني بدأت في أخذ وصفة طبية، لذا قمت بإدخالها في دوائي الجديد".

وأضافت: "عندما ولدت كانت أكبر صدمة في حياتي، واعتقدت أنني كنت أحلم في البداية، ولم أدرك ما حدث حتى سمعته يبكي، وشعرت فجأة أنني بحاجة لأكبر الآن".

تشرح قائلة: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على الصدمة الأولية والتكيف معه والترابط معه ، لكنني الآن تجاوزت الصدمة، وأنه الطفل الأكثر جمالاً على الإطلاق، وأنه معروف بأنه الطفل الهادئ في الجناح".

عندما استيقظت جيس من ألم شديد، افترضت أنها كانت بداية دورتها الشهرية وسارت إلى المتجر لشراء زجاجة ماء.

تقول: "بالكاد استطعت المشي ولم استطع حتى الاستلقاء على سريري عندما وصلت إلى المنزل".

وأضافت: "كان من المفترض أن أقيم حفلة منزلية في تلك الليلة لعيد ميلادي في اليوم التالي، لذلك استحممت لأجعل نفسي أشعر بتحسن، لكن الألم ازداد سوءًا وأسوأ".

تدعي جيس أنها شعرت فجأة بالحاجة الماسة للذهاب إلى المرحاض، فجلست وبدأت في الدفع.

تشرح قائلة: "لم أعتقد في أي وقت أنني كنت أنجب، وشعرت ذات مرة بالدموع، عند سماعه يبكي وإدراك ما حدث بالفعل كان أمرًا خياليًا للغاية".
 
واتصلت جيس على الفور، بصديقتها التى تدعي ليف كينج، وسرعان ما نصحتها ليف بالاتصال بسيارة إسعاف بعد أن أرسلت جيس صورة لابنها حديث الولادة لإثبات أنها لم تكن مزحة.

تم نقل جيس إلى مستشفى، حيث تم نقل الطفل فريدي بعيدًا لوضعه في حاضنة.

تم كسر نبأ وصول فريدي لأم جيس من قبل ليف، ولحسن الحظ، كانت والدة جيس داعمة ومتحمسة لأن تصبح جدة.

تقول جيس: "أمي هي أفضل شخص في العالم، لقد كانت داعمة للغاية لتكون جدة".

وأضافت: أن" تكوني أما هو تغيير هائل في الحياة، لكنه يبدو طبيعيًا، ومن الصعب شرح الحب الذي لدي لفريدي، لكنه لا يصدق. أنا فقط أفكر فيه طوال الوقت".
 
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