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فرق كبير بين أنواع العطور ومدّة ثباتها.. إليكم هذه النصائح الذهبية

منوعات

2022-06-30 | 05:06
فرق كبير بين أنواع العطور ومدّة ثباتها.. إليكم هذه النصائح الذهبية
المصدر:
وكالات
102 مشاهدة

هل تساءلت يومًا عن سبب ثبات رائحة بعض العطور التي تستخدمها طوال اليوم، أو لعدة أيام، بينما البعض الآخر لا تدوم رائحته إلا لعدة ساعات، أو دقائق. يعود السبب إلى اختلاف تركيز المادة الخام من العطر في الزجاجة.

صناعة العطور كما نعرفها الآن ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر، وتتكون العطور من مزيج من الماء، والإيثانول (الكحول)، والزيوت العطرية، ومع تطور الصناعة وانتشار العطور أكثر فأكثر، أصبحت هناك روائح لا حصر لها، وتركيزات مختلفة من العطور، مما يسبب الكثير من الحيرة عند اختيار العطر المناسب.

الفكرة ببساطة تكمن في مكونات العطر نفسه، حيث تتكون العطور من المادة الخام – التي تُمثل الزيت العطري -، والكحول، فكلما زادت نسبة الزيت العطري في الزجاجة زادت قوة ثبات هذا العطر ودوامه لفترة أطول، وكلما قلت نسبته أصبح ثباته أقل، وبالتالي ستدوم رائحته لفترة أقصر.
تجد تركيز العطر عادةً تحت اسم العلامة التجارية الموجود على الزجاجة، ويشير هذا التركيز إلى القوة التي يتمتع بها العطر، ولأنه من الصعب على الجميع تذكر النسب لتحديد قوة العطر، قُسمت تركيزات العطور إلى فئات لكل فئة اسم يعبر عن النسبة بين الزيت العطري إلى نسبة الكحول، ومن خلال اسم فئة التركيز على زجاجة العطر يمكنك تحديد قوته، ومدى ثباته.

فئات العطور:
تنقسم العطور من حيث التركيز إلى خمسة أنواع أساسية هي: (بارفيوم) Parfum، و(أو دي بارفيوم) Eau de Parfum، و(أو دي تواليت) Eau de Toilette، و(أو دي كولونيا) Eau de Cologne، و(أو فريش) Eau Fraiche. كل اسم من هذه الأسماء هو مجرد مؤشر على مستوى تركيز العطر الموجود في الزجاجة، ولا علاقة له بالعلامة التجارية، أو رائحة العطر نفسه.
 
 
1- Parfum:
تندرج تحت هذه الفئة العطور الأعلى تركيزًا والأكثر ثباتًا أيضًا؛ حيث إن نسبة تركيز الزيت العطري في الزجاجة تتراوح من 20% إلى 40%، لذلك تدوم لأطول فترة تصل إلى 8 ساعات، وهذا ما يجعلها العطور الأعلى سعرًا على الإطلاق.
تعتبر هذه الفئة من العطور مناسبة للأشخاص ذوى البشرة الحساسة نظرًا لقلة نسبة الكحول، ويفضل استخدامها في فصل الشتاء بسبب قوتها.

2- Eau de Parfum:
تندرج تحت هذه الفئة – والتي تُعرف اختصارًا EDP – بعض العطور الشائعة، ويتروح تركيز العطر فيها بين 15% إلى 20%، ولذلك فهي أقل سعرًا من الفئة السابقة.
في المتوسط؛ تدوم روائح هذه الفئة من أربع إلى خمس ساعات، كما أنه يعتبر مناسب لأصحاب البشرة الحساسة مقارنة بأنواع العطور الأخرى.
تعتبر هذه الفئة من العطور مناسبة للاستخدام أكثر في فصلي الخريف، والشتاء، كما يعتبر الكثيرون أنها تضم أفضل العطور للنساء، حيث تُقدم توازن جيد بين قوة العطر والسعر.

3- Eau de Toilette:
تندرج تحت فئة Eau de Toilette – والتي تُعرف اختصارًا EDT – العطور الأكثر انتشارًا، واستخدامًا لأن سعرها يناسب الجميع، ويتراوح تركيز الزيت العطري فيها بين 5% إلى 15%. إذا ألقيت نظرة على زجاجات العطور الخاصة بك، فمن المحتمل أن تجدها جميعًا تندرج تحت هذه الفئة.
يدوم عطر EDT عادة لفترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات، ويعتبر من العطور المناسبة للاستخدام اليومي في فصلي الربيع، والصيف.
 
4- Eau de Cologne:
تقع تحت هذه الفئة العطور ذات التركيز الأكبر من الكحول، حيث إن نسبة تركيز الزيت العطري فيها تتراوح بين 2% إلى 5%، لذلك فهي أرخص من الأنواع السابقة.
يدوم عطر هذه الفئة لمدة تصل إلى ساعتين فقط، وهو من أنواع العطور التي تتبخر سريعًا، ويعتبر منعشًا في الأجواء الأكثر حرارة، لذلك فهو يتوافر في زجاجات أكبر، وبسعر أقل من جميع انواع العطور السابقة.
 
5- Eau Fraiche:
تندرج تحت هذه الفئة العطور الأخف تركيزًا على الإطلاق، حيث تدوم لأقل ساعتين، بسبب أن نسبة تركيز الزيت العطري فيها قليلة جدًا، وتتراوح بين 1% إلى 3% فقط.
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