بسبب الرفاهية.. رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يريد التخلص من طائرة Gulf stream G200 التي تبلغ سرعتها القصوى للطائرة 560 ميلا في الساعة والتي اقتناها في عام 2015، من أجل شراء طائرة أخرى، تكون أكثر فخامة وأكبر حجما ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته.وتتسع هذه الطائرة التي دفع فيها كريستيانو نحو 20 مليون يورو، عشرة ركاب، وتحتوي على كافة وسائل الراحة والرفاهية.وتوجد داخل الطائرة عدة مقاعد وأرائك باللون الرمادي الفاتح، إضافة إلى طاولات خشبية، كما تحتوي على مقاعد مائلة، توفر الراحة للمسافر في الرحلات الطويلة، فضلا عن مطبخ.وتعد الطائرة نادرة أيضا، حيث تم تصنيع 250 طائرة فقط قبل انتهاء الإنتاج في عام 2011.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "الدون" يقوم بتأجير هذه الطائرة عندما لا يحتاجها، بسعر يتراوح من 5 آلاف جنيه إسترليني إلى 8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة .ولا تعد هذه الطائرة هي الوحيدة لدى كريستيانو، الذي يملك طائرة خاصة من طراز Gulfstream G650، تتسع لنحو 18 شخصا.