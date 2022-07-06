بمعجزة طبية.. ولادة طفلة بثمانية أطراف

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة "كثرة الأطراف" (polymelia)، وهو عيب خلقي ينتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف".وولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، يوم السبت 2 تموز، بوزن بلغ 2961 غ، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة.ورغم الأطراف الإضافية التي تنطلق من معدة الرضيعة، أعلن الأطباء في مركز صحة المجتمع شاه أباد أن الطفلة والأم تتمتعان بصحة جيدة.وأفادت التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية أن "الناس توافدوا لرؤية الطفلة بعد انتشار أخبار الولادة في جميع أنحاء المنطقة، للترحيب بـ "معجزة الطبيعة"، والتي ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنها تناسخ "لاكشمي"، إلهة الثروة والسلطة، والجمال، والخصوبة، والازدهار، الهندوسية متعددة الأطراف.