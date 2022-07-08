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إيلون ماسك يرزق بتوأم من مديرة شركته!

منوعات

2022-07-08 | 06:46
إيلون ماسك يرزق بتوأم من مديرة شركته!
1,345 مشاهدة

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" أن الملياردير الأميركي إيلون ماس رزق بطفلين من مديرة إحدى شركاته«نيورالينك».

إيوأشار التقرير إلى أن ماسك ووالدة توأمه الكندية  شيفون زيليس ( 36 سنة ) تقدّما بطلب في نيسان المنصرم أمام إحدى محاكم تكساس لتغيير اسمي الطفلين وذلك لمنحهما كنية الوالد وإضافة كنية الأم إلى اسميهما. 
وذلك، يكون لماسك  تسعة أبناء أحياء. وجاءت ولادة التوأم الأخير قبل أسابيع من ولادة طفله الثاني من الموسيقية غرايمز في ديسمبر كانون الأول.


أمّا زيليس، فقابلت ماسك خلال عملها مع "أوبن إيه آي"، منظمة ماسك غير الربحية للبحث والنشر في مجال الذكاء الاصطناعي والتي شاركت في تأسيسها في عام 2015. 

 وعام 2017، انتقلت إلى تسلا، حيث كانت مديرة المشروع، حيث قامت بنشر خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي على فرق تصميم الرقائق والطيار الآلي. واليوم، تتولى منصب مديرة العمليات والمشاريع الخاصة بشركة Neuralink ،حيث يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي المشارك.
وهي ولدت في كندا ودرست الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل قبل أن تعمل في شركة IBM ولاحقاً في Bloomberg Beta، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري.
وقد تم إدراجها في قائمة فوربس لأقل من 30 عاماً في "لينكد إن" تحت 35 عاماً.
 


وتجدر الإشارة إلى أن لرئيس شركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» ستة أبناء من جوستين ويلسون وُلدوا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتوفي أحدهم بعد أسابيع قليلة على ولادته.
وكانت ابنة من أولاده، وهي متحولة جنسياً، قدّمت أخيراً طلباً رسمياً لتغيير كنيتها وجنسها كذلك، في مسعى لقطع أي صلة تربطها بوالدها، وفق ما ذكرت مستندات قانونية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت ابنة ماسك أن يصبح اسمها فيفيان جينا ويلسون، رغبة منها في اعتماد كنية والدتها قبل زواجها من ماسك وطلاقهما سنة 2008.

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11:39 | 2022-07-08 11:39
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