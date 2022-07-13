تعرف على أكثر 10 مواقع يتم زياراتها في العالم أجمع

يزور ملايين الأشخاص كل يوم العديد من مواقع الويب للتعرف على مجموعة واسعة من الموضوعات والخدمات. ومع ذلك، هناك أيضًا مواقع ويب محبوبة حقًا تتلقى مليارات، نعم، مليارات الزيارات كل يوم. على الرغم من أنك ربما تكون على دراية ببعض هذه المواقع الشهيرة التي ستجدها في قائمتنا، فمن المحتمل أنك ستتمكن من تخمين بعض الأسماء.في هذه المقالة، سنقوم بإدراج مواقع الويب الأكثر زيارة وفقًا لإحصاءات أداة سيمراش.هيا بنا نتعمق في اكتشاف مواقع الويب الأكثر زيارة في العالم.الزيارات: 45.41 مليار شهريانوع الموقع: محرك البحثتعمل منذ: 1997يملكها: ألفابيت.ليس من المستغرب أن يكون موقع Google هو الموقع الأكثر شعبية ، حيث يحتل المرتبة الأولى بشكل عام. لإعطائك فكرة فقط عن مدى شهرة محرك البحث هذا ، ضع في اعتبارك أنه يمكنك الآن البحث عن أي شيء بمجرد قول "Google it!" بفضل الشعبية المتزايدة لمحرك البحث العملاق Google. مع 45.41 مليار زائر شهريًا ، احتفظ موقع Google.com بالمرتبة الأولى باعتباره الموقع الأكثر زيارة على مستوى العالم. منذ أن تقدمت على موقع ياهو لتحتل الصدارة في يونيو 2010 ، حافظت المنصة على الإنترنت على مكانتها كأكثر مواقع الويب شعبية.الزيارات: 27 مليار شهريانوع الموقع: منصة فيديوتعمل منذ: 2005يملكها: ألفابيت.من الواضح أن YouTube هو منصة الفيديو المفضلة نظرًا لأنه حصل على المركز الثاني. بعد الوباء، تطور YouTube ليصبح مصدرًا للتعلم بالإضافة إلى المتعة. تم إنشاء أكثر من 27 مليار زيارة على YouTube ، حيث يتم تحميل مئات الساعات من محتوى الفيديو. يُعتقد أن موقع YouTube يحتوي على أكثر من 800 مليون مقطع فيديو.الزيارات: 9.9 مليار شهريانوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعيتعمل منذ: 2004يملكها: ميتا.تمتلك ميتا ثالث أكثر مواقع الويب شعبية في العالم حاليًا ، مع 2.78 مليار مستخدم نشط شهريًا. ليس هناك شك في أن فيسبوك لا يزال أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تغلغل هذا الموقع في حياتنا بسلاسة وجعل تبادل المعلومات أبسط بكثير مما كان عليه من قبل بفضل تصميمه سهل الاستخدام ، فقد أصبح شائعًا بشكل لا يصدق بين الناس من جميع الأعمار.الزيارات: 6.208 مليار شهريانوع الموقع: موسوعةتعمل منذ: 2001يملكها: مؤسسة ويكيميديامما لا يثير الدهشة، احتلت ويكيبيديا المرتبة الرابعة بـ 6.2 مليار زيارة شهريًا على الرغم من أننا جميعًا نضحك أحيانًا عندما يستخدمها شخص ما كمرجع. لتوضيح مدى ضخامة هذا، مع وجود 330 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة ، يشير هذا إلى أن كل فرد ينقر على نتيجة ويكيبيديا 3.44 مرة في المتوسط شهريًا. الموسوعة المجانية على الإنترنت مملوكة لمنظمة غير ربحية ، مؤسسة ويكيميديا ومقرها سان فرانسيسكو.الزيارات: 6.208 مليار شهريانوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعيتعمل منذ: 2006يملكها: تويترويحتل موقع تويتر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المرتبة التالية في القائمة. يجذب تويتر 4,7 مليار مستخدم شهريًا. هذا ليس مفاجئا جدا حيث أن هو في الواقع منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لمعظم قادة العالم وكذلك الشخصيات العامة والمشاهير وحتى العلامات التجارية للإعلان عن منتجات أو خدمات جديدة.الزيارات: 3،8 مليار شهريانوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعيتعمل منذ: 2005يملكها: ريديتومن المثير للاهتمام ، أن معظمكم لم يفاجأ بالعثور على أول 5 في القائمة ، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام ، أن اكتشاف أن ريديت يحتل المرتبة السادسة هو أمر مذهل للغاية. نظرًا لكونه يعتبر الصفحة الأولى للإنترنت، حصل Reddit على 3,8 مليار نقرة شهريًا. Reddit هي موطن جميع الأخبار العاجلة الحصرية وقد لعبت دورًا كبيرًا في صعود العملات الرقمية. سواء كنت جديدًا في مجال العملات الرقمية أو داعمًا قويًا لعملة البيتكوين. القلب النابض لمجتمع البيتكوين هو بلا شك Reddit. في الواقع ، تم تشكيل رهانات التشفير في subreddits.الزيارات: 3,5 مليار شهريانوع الموقع: كتبتعمل منذ: 2010يملكها: Lectortmoهل تريد قراءة المانجا مجانا على الإنترنت؟ أو هل تشترك الآن في خدمة قراءة مدفوعة؟ يمكنك الحصول على كل ما تريد على هذا الموقع.يأتي في المرتبة السابعة، موقع Lectortmo ، وهو موقع مانغا. نظرًا لأن المانجا هي ابتكار ياباني ، فإن التحدث باللغة هو أبسط طريقة لقراءتها. ولكن بما أنك هنا ، فمن المحتمل أنك قد لا تتقن قراءة اللغة اليابانية. لكن لا تقلق. لراحتك ، يحتوي هذا الموقع على جميع المانجا المتوفرة باللغة الإنجليزية.الزيارات: 3.29 مليارنوع الموقع: التجارة الإلكترونيةتعمل منذ: 1994يملكها: أمازونيحتل موقع أمازون المرتبة الثامنة بين أكثر المواقع زيارة ، وهو مدرج في قائمتنا ، مع أكثر من 3.2 مليار زيارة شهرية مقدرة. تتيح أمازون للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات مع اختيار عالمي ، بما في ذلك البقالة والملابس والديكور المنزلي والكتب والأثاث والآلات وغير ذلك الكثير. إنه أحد أعظم مواقع التسوق عبر الإنترنت بفضل خدمته الرائعة واختياره الواسع. تهيمن أمازون على الشراء عبر الإنترنت لأنها أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. لقد نمت لتصبح الأكبر في هذا القطاع بفضل عروضها سهلة الاستخدام.الزيارات: 3,22 مليار شهريانوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعيتعمل منذ: 2010يملكها: ميتاكان انستغرام قادرًا على جذب 3.22 مليار مشاهدة. تزداد شعبية التطبيق الذي يركز على الصور منذ إطلاقه في عام 2010. عندما اشترته ميتا، أصبح انستغرام منصة مثالية لعالم الجمال وأسلوب الحياة المعبرين عن الذات. يمكن لمستخدميه مشاركة المنشورات والقصص ومقاطع فيديو IGTV والريلز التي تلقت الكثير من الإعجابات من المستخدمين الآخرين ، مما يساعد المنصة على كسب المزيد من المستخدمين وحركة المرور والمال.الزيارات: 3 مليارات شهريانوع الموقع: رياضةتعمل منذ: -يملكها: سبورتنج لايفموقع Sporting Life هو أكثر مواقع السباقات شهرة في البلاد وأحد أكبر مواقع المحتوى الرياضي في المملكة المتحدة. مع 3 مليارات مشاهدة ، يوفر لك الموقع الأخبار ووجهات النظر والتحليلات من مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية ، بما في ذلك كرة القدم والجولف والسهام والتنس والسنوكر والسباق.