Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اللجنة المكلفة بـ"صلاة الجمعة الموحدة" تلتقي مدير المرور العام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

4 حيل بسيطة تساعد على تجنب نوبة قلبية "قاتلة"

منوعات

2022-07-15 | 03:43
4 حيل بسيطة تساعد على تجنب نوبة قلبية "قاتلة"
1,103 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
تشمل عوامل زيادة مخاطر الإصابة بأزمة قلبية نمط حياة الشخص وعمره وتاريخ عائلته، بالإضافة إلى ضغط الدم المرتفع وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتدخين

إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء حول العالم. ووفقًا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، يصاب مواطن أميركي بنوبة قلبية كل 40 ثانية. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 1 من كل 5 نوبات قلبية صامتة، تسبب الضرر وهو ما يحدث دون أن يدرك الشخص.

وفي حين أن الإحصائيات غير مطمئنة، إلا أن الخبر السار، بحسب ما نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That نقلًا عن دكتورة بايو كاري-وينشل، المدير الطبي للرعاية العاجلة والطبيب بمستشفى سانت ماري، هو أن هناك طرقًا للمساعدة في تجنب نوبة قلبية مميتة.

تقول دكتورة وينشل إن هناك "العديد من العوامل التي تساهم في النوبات القلبية بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، نمط حياة الشخص وعمره وتاريخ عائلته. تشمل عوامل الخطر الأخرى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتدخين. ويمكن التخلص من كل هذه المسببات دائمًا من خلال اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوثها".

تؤكد دكتورة وينشل على أن "أي عمر يمكن أن يصاب بنوبة قلبية. إذا تم تشخيص إصابة الشخص بمرض السكري أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو كان مدخنًا أو من ذوي الوزن الزائد، فإنه يكون في خطر مرتفع للإصابة لنوبة قلبية".

1- الفحوصات السنوية
تقول دكتورة وينشل إن "إجراء الفحص السنوي مهم للغاية لصحة القلب"، إذ "يمنح الطبيب فرصة الاستماع إلى القلب (ومن المحتمل تحديد الأصوات غير الطبيعية مثل النفخة أو الإيقاع غير المنتظم)، ومناقشة المخاطر الصحية الشخصية والعائلية للإصابة بنوبة قلبية."

2- النشاط البدني يوميًا
تقول دكتورة وينشل: "كما يقول والدي دائمًا، استمر في الحركة، لأنها كلمة السر. إن ممارسة التمرينات الرياضية ولو لمجرد المشي لمسافة قصيرة يوميًا، سيساعد القلب على البقاء بصحة جيدة".

3- وجبات قوس قزح
تضيف دكتورة وينشل: "إن اتباع نظام غذائي من الأطعمة الصحية للقلب مثل الفواكه والخضروات (بألوان متنوعة هي الأفضل) والغنية بالألياف والبروتينات النظيفة والحبوب الكاملة يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة القلب الجيدة".

4- عدم تجاهل الأعراض
وتحذر دكتورة وينشل من تجاهل "أي معاناة من ألم أو إزعاج في الصدر أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في التنفس أو غثيان أو قيء أو إذا لاحظ أي أعراض جديدة مثل التعب أو الدوار"، قائلة إن كل شخص "يعرف جسمه بشكل أفضل، فإذا كان يعتقد أن هناك خطأ ما، فيجب على الفور المبادرة بالتوجه للمستشفى للحصول على فحص طبي".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:33 | 2022-07-15 10:33
10:30 | 2022-07-15 10:30
10:26 | 2022-07-15 10:26
المزيد
اعلان
حقيقية
حقيقية
مفبركة
مفبركة
لا أعرف
لا أعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.