قلة المتابعين تدفع فتاة مصرية للانتحار

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إنها "كشفت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "التيك توك" متضمناً محاولة إحدى الفتيات الانتحار داخل غرفتها".واضافت انه "بالفحص أمكن تحديد العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة البساتين في العاصمة القاهرة، وبالانتقال تمت مقابلة إحدى السيدات والدة الفتاة المشار إليها"، وبمناقشة والدة الفتاة أفادت بأنه "عقب عودة ابنتها من العمل قامت بالدخول إلى غرفتها وغلق الباب، وعقب مرور بعض الوقت ارتابت في الأمر فقامت بالدخول وتبين لها قيام ابنتها بمحاولة الانتحار، فقامت بإنقاذها وعللت ذلك لمرورها بضائقة نفسية".واشارت الوزارة الى انه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمناقشتها أفادت بمحاولتها الانتحار نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الاستمرار بعملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لصفحتها الشخصية على تطبيق "التيك توك" كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين".