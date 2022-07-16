5 أنواع من الشاي لفقدان الوزن وحرق الدهون

ولحرق الدهون وفقدان الوزن هناك مثلاً أنواع معينة من الشاي كما يلي:شاي الزنجبيليُعرف صنع الشاي بالزنجبيل بأنه أحد أصح أنواع الشاي التي يمكن شربها.تقول اختصاصية التغذية تريستا بيست إن "الزنجبيل فريد من نوعه لفقدان الوزن لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد تقليل تلف الجذور الحرة في الجسم. وبالتالي تقليل الضرر الذي يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تفاقم السمنة نتيجة لانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة".شاي أسودإن الشاي الأسود هو مشروب كلاسيكي في العديد من الثقافات المختلفة، لا يحتوي فقط على مستويات مفيدة من الكافيين، ولكنه يعج أيضًا بالعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.تقول اختصاصية التغذية ناتالي كوموفا إن الشاي الأسود يكون "عادة مليئا بالفلافونات، التي أظهرت قدرة على تسريع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن من خلال دعم حرق السعرات الحرارية الزائدة أو حرق الدهون في الجسم.يمكن أن يحسن الكافيين الموجود في الشاي الأسود عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند تناوله في الصباح، ويمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم مؤشر كتلة الجسم الإجمالي".شاي أخضريعزز الشاي الأخضر عملية التمثيل الغذائي وهو أحد أكثر الخيارات شيوعًا بين محبي احتساء الشاي.تقول فاندانا شيث، خبيرة التغذية، إن أهمية الشاي الأخضر تكمن في أنه "غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وإنقاص الوزن.إنه محمل بمضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تساعد في زيادة حرق الدهون، خاصة أثناء ممارسة الرياضة".الشاي الصينييعتبر شاي أولونغ دائمًا بديلًا رائعًا للشاي الأسود أو الأخضر ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة في المساعدة في إنقاص الوزن.توضح شيث أن "الشاي الصيني الأسود ارتبط بتعزيز فقدان الوزن من خلال تحسين طريقة التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.وتوصلت دراسة، أُجريت في عام 2009، إلى أن أكثر من 64-66٪ من المشاركين يعانون من السمنة والوزن الزائد في دراسة استمرت ستة أسابيع أثناء شرب 8 غرامات من شاي أولونغ يوميًا فقدوا المزيد الوزن بالمقارنة مع من لم يحتسونه".شاي المريميةإذا كان الشخص يرغب في تحسين التمثيل الغذائي واحتساء الشاي دون تناول الكافيين، فإن شاي المريمية يمكن أن يكون أحد أفضل الترشيحات.تقول شيث: "إن شاي الرويبوس، أو المريمية، هو شاي عشبي من جنوب إفريقيا يحتوي على الأسبالاثين. يساعد مركب الاسبالاثين في زيادة التمثيل الغذائي للسكر والدهون. ولكن يحتاج الأمر مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من دقة النتائج".