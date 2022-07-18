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هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

منوعات

2022-07-18 | 02:45
هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟
561 مشاهدة

عند شراء قطعة ملابس جديدة، فإنكِ وبلا شك تتشوقين لارتدائها والظهور بها في أول فرصة، وبالطبعِ أنتِ تعرفين كيفية ارتدائها وتنسيقها، لكن السؤال المهم الذي ربما يتبادر إلى ذهنكِ أحياناً، هو: هل يجب غسل كل قطعة قبل ارتدائها لأول مرة؟

من الناحية النظرية، تعتبر القطع الجديدة نظيفة، لكن هناك احتمالات، منها: أنه تمت تجربة كل عنصر بواسطة شخص غريب قبل أن تصبح ملكًا لكِ، وحتى إذا قمتِ بشرائها عبر الإنترنت، فقد تم التعامل معها من قبل الشركة، وقضت وقتًا في صندوق المقوى، قبل أن تصبح بين ذراعيك.
لذا، إن الإجابة هي ببساطة نعم، وذلك وفقًا للعديد من أطباء الأمراض الجلدية، الذين يرون أنه من الحكمة تنظيف الملابس الجديدة قبل ارتدائها.


بالنسبة للمبتدئين، غالبًا يتم التعامل مع الملابس الجديدة بمواد طاردة للبقع، ومثبتات الألوان، وعوامل مضادة للتجاعيد، ومعززات النعومة، أي أنه يتم استخدام عدد من العلاجات والتشطيبات الكيميائية الأخرى، التي يمكن أن تهيج الجلد.

كما تستخدم معظم الشركات اليوريا فورمالدهايد، لتعزيز نسيج الأقمشة المختلفة، وتقليل التجاعيد في الملابس، لكن لن تزعج هذه اللمسات النهائية الجميع، إلا أن أصحاب البشرة الحساسة يمكن أن يتضرروا، حيث إن المواد الكيميائية المستخدمة يمكن أن تهيجها، وفي الحالات الشديدة قد تسبب لهم بطفح جلدي.

وكذلك في حال لم تغسلي ملابسكِ الجديدة قبل ارتدائها، فقد تسببُ لك الصبغات الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو رد فعل مرتبط بالجهاز المناعي لمسببات الحساسية التي تسبب تهيج بشرتك الرقيقة.


بغض النظر عن المكان الذي تشترين منه قطعكِ الجديدة، عادة يتم لمسها بواسطة مجموعات متعددة من الأيدي، قبل أن تصبح ملكك.
والسؤال هنا: هل تسمحين بأن يلمس الغرباء بشرتك؟ على الأغلب لا، لكن أيديهم وجراثيمهم كانت على الملابس، وسترتدين الملابس عليك، لذلك من المنطقي فقط غسل الملابس قبل ارتدائها.

كيفية تنظيف وتعقيم القطع الجديدة الخاصة بك

بالنسبة لأي عملية تعقيم، كلما زادت درجة حرارة الماء، كان ذلك أفضل، ويمكن لمعظم الملابس التعامل مع الماء الساخن، لكن تأكدي من قراءة الملصق.

وإذا كنتِ ترغبين في التأكد من عدم وجود أي شيء لا تريدينه في ملابسك، فعليكِ تركها في الشمس لعدة ساعات، حيث إن الأمر فعال بشكل مدهش، ويساعد في الحفاظ على تلك القطعة وتطهيرها.

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