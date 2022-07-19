إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقديه بعد ضجة "الجينز والدراجة"

رد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على بعض الانتقادات التي وجهت له، بسبب ظهوره في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطالا ويجلس على دراجة "هارلي".



يرد الكلباني في منشور على تويتر، على أحد منتقديه ويدعى مشبب آل فرحان، الذي انتقد الشيخ قائلا: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب (الدراجة النارية) غير لائق ولايخدم الإسلام"، ليرد بتساءل: "يعني لبس البشت (عباءة للرجال) هو اللي يخدم الإسلام؟". ي لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟

— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 19, 2022

وتوالت الانتقادات على لباس الكلباني الذي قال في منشور آخر "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا، والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا".