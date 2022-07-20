ميزة جديدة من إنستغرام لتحويل مقاطع "Reels" لإعلانات

وأطلقت إنستغرام ميزة ”Boost“ الجديدة، اليوم الأربعاء، التي ستساعد العلامات التجارية على زيادة الترويج لمقاطع ”Reels“ الخاصة بها.وقالت شركة إنستغرام في موقعها الرسمي: ”أصبحت الشركات والعلامات التجارية الآن قادرة على تعزيز أدوات (Reels) الخاصة بها لتحويلها إلى إعلانات، ما ينتج عنه الوصول إلى جماهير جديدة وجذب المزيد من المشاركة.“وأضافت: ”مقاطع Reels هي استراتيجيتنا الأسرع نمواً وجزء مهم من منصتنا، حيث يشاهدها ملايين الأشخاص بغرض الترفيه أو التعمق في اهتماماتهم أو اكتشاف أعمال جديدة“.وأظهر فيديو توضيحي نشرته الشركة للميزة الجديدة وجود خيار ”Boost“ الجديد في شريط الوظائف لمقاطع (Reels) المؤهلة، الذي سينقل العلامة التجارية إلى بدء عملية الترويج السريع.وأوضح الفيديو أن ”Boosted Reels“ ستظهر في الخلاصة الرئيسية (Feed) والقصص (Stories) وعلامة التبويب (Reels) وصفحة الاستكشاف (Explore) لمساعدة العملاء الجدد في العثور على العلامة التجارية.وكما جاء في الفيديو، يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في مقطع الفيديو ليتم إتاحة الميزة له، من بينها أن يكون المقطع أقل من 60 ثانية مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9، ما يعني أنه تم تصويره عمودياً؛ أي بملء الشاشة.وأكدت الشركة من خلال الفيديو أن مقاطع ”Reels“ التي تستخدم عنوان ”IP“ لجهة خارجية، مثل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر أو ملفات ”GIF“ أو ملصقات تفاعلية أو فلاتر للكاميرا، لن تكون مؤهلة للميزة الجديدة، بالإضافة إلى المقاطع التي تمت مشاركتها عبر منصة ”فيسبوك“.وقالت: ”يمكن تعزيز مقاطع Reels من خلال اختيار المقطع الذي تريد العلامة التجارية الترويج له والضغط على أيقونة (Boost Post). وبعد عرض الإعلان، يجب مراجعة الإحصاءات الخاصة لمعرفة حجم زيادة المشاهدات والتفاعل الذي جلبته الميزة“.وأوضحت إنستغرام أنه سيتم تحديد النجاح الحقيقي لمقاطع الفيديو القصيرة من خلال المحتوى الفعلي ومدى فهمه جيداً لما يريد السوق المستهدف رؤيته من العلامة التجارية والتفاعل معها