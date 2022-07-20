لم تنجُ سوى الكعكة... موجة تُفسد حفل زفاف! (فيديو)

يحلم عدد كبير من الناس في إقامة حفل زفافهم على أحد الشواطئ لا سيّما جزر في هاواي في الولايات المتّحدة الأميركية التي تعتبر من الأماكن المفضلة لمثل هذه الحفلات.

لكنّ هذا الخبر قد يجعلهم يعيدون حساباتاهم.



ما حصل في حفل زفاف أقيم على أحد شواطئ الجزيرة منذ يومين، لم يكن أبدًا في الحسبان.

أفسدت موجة ضخمة الحفل تاركةً العروس والعريس والحضور في موقف لا يحسدون عليه.