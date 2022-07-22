ملياردير هندي يتجاوز بيل غيتس.. ويصبح رابع أغنياء العالم

ووفقا لبيانات المؤشر، ارتفع صافي ثروة أداني - الذي أسس أعماله على التجارة الزراعية والفحم والمواني - إلى 112.5 مليار دولار، حيث تعتبر ثروته مرتفعة منذ بداية العام الجاري بحوالي 36 مليار دولار.وبذلك تجاوزت ثروة الملياردير الهندي نظيرتها، للشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بحوالي 230 مليون دولار، إذ تراجعت ثروة الأخير هذا العام مع تسريع وتيرة عطائه الخيري.يشار إلى أن أداني، زاد أيضا من تبرعاته الخيرية في يونيو بمناسبة عيد ميلاده الستين، إذ تعهد بالتبرع بمبلغ 7.7 مليار دولار لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية.