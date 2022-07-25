زوجان يحتفلان بـ 100 عام على ميلادهما و79 عاما على زواجهما

انضم أفراد العائلة والأصدقاء والجيران وأعضاء الكنيسة للزوجين، في كنيسة إيتون رود في هاميلتون، أوهايو حيث أقيم حفل عيد ميلاد مشترك.

وُلدت جونيو ماليكوت في 13 يوليو 1922 ، بينما وُلد زوجها هوبيرت ماليكوت بعد 10 أيام، في 23 يوليو 1922.قال هوبيرت ماليكوت لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في مقابلة عبر الهاتف: "نحن نعيش مع بعضنا منذ 79 عاما وفجأة أصبحنا بعمر 100 عام".والتقى الزوجان منذ فترة طويلة لأول مرة في كنيسة إيتون رود للرب في عام 1941 ، التي كانت تحت اسم مختلف في ذلك الوقت.يتذكر هوبيرت قائلا: "بعد انتهاء الخدمة في أسفل الشارع ... ذهبت إلى محل لبيع الآيس كريم، وهناك التقيت بجونيو وحصلنا على الآيس كريم وتحدثنا وقضينا فترة ما بعد الظهيرة معا، لم تكن هناك سيارات أو أي شيء، لذلك ذهبت هي في طريقها وذهبت أنا، لقد فكرت نوعا ما في كيفية إجراء الاتصال، وقررت أن الكنيسة هي أفضل مكان".وتابع: "أتى يوم الأحد وذهبت إلى الكنيسة، وكانت هي هناك، جلسنا معا وتحدثنا وكانت علاقتنا جيدة، كررنا الروتين لبضعة أسابيع، وكان أول موعد لقاء رسمي لنا في معرض المقاطعة المحلي".قال هوبيرت:"مر الوقت بسرعة، كنا بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به، قررنا أن الوقت قد حان للزواج"، وأضاف: "لقد كان زواجًا سعيدًا للغاية".ويعتني أحفاد الثنائي بهم، وأشار هوبيرت إلى أن لديهما سبعة أحفاد و11 من أبناء الأحفاد.