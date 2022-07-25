إيلون ماسك يحسم جدل "العلاقة العاطفية مع زوجة مؤسس جوجل"

وقال إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" على موقع "تويتر" إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل ما زالا صديقين ونفى تقريرا عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين، نيكول شاناهان".وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مجهولة، أنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان.وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وكانت السبب في إنهاء الصداقة الطويلة بين أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا.ورفض ماسك الشائعات التي تم تداولها، وقال على "تويتر": "أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معاً الليلة الماضية، لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية".