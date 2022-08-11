لشراء سيارة جديدة.. أفضل وأسوأ ألوان السيارات!

في البحث عن أفضل ألوان السيارات، يمكنك الاعتماد على المراجع القديمة التي لا تختلف أبداً. يستمر الأبيض والأسود والرمادي والفضي في صدارة قائمة أفضل الألوان للسيارات. بناءً على اختيار المستهلك؛ تتسابق ألوان هذه السيارة ذهاباً وإياباً للحصول على وضع مثل مجموعة من الخيول الأصيلة، لكن هل اللون مهم حقاً؟

ألوان السيارات الأفضل والأسوأ عند شراء سيارة جديدة:

نظراً لوجود طلب مرتفع على بعض الألوان ذات الجاذبية والسطوع العالي؛ نجد أن أسعارها قد تتعرض لزيادات مستمرة، ما يجعلها صفقة أسوأ مقارنة بالسيارة والفئة نفسها، ولكن بلون مختلف قليلاً، خاصة مع وجود عدد من المستهلكين المستعدين لدفع هذه الزيادة لامتلاك ذلك اللون المحدد؛ لذلك عمل موقع iSeeCars على تحليل ما يزيد على 4 ملايين سيارة لأجل معرفة الألوان الأفضل من حيث التكلفة، إضافة لمعرفة الألوان الأسوأ التي تجعل أسعار السيارات تزداد بشكل كبير، وذلك بنسب مختلفة.

أفضل ألوان السيارات من حيث احتمال تخفيض السعر عند الشراء



الوردي

• احتمال انخفاض السعر: 1%

الأزرق

• احتمال انخفاض السعر: 2.7%

الرمادي

• احتمال انخفاض السعر: 2.8%

البني

• احتمال انخفاض السعر: 3.3%

الأسود

• احتمال انخفاض السعر: 4.4%

الفضي

• احتمال انخفاض السعر: 13.7%

الذهبي

• احتمال انخفاض السعر: 15.8%

البيج

• احتمال انخفاض السعر: 24.3%

أفضل ألوان السيارات من حيث احتمال ارتفاع السعر عند الشراء

الأصفر

• احتمال ارتفاع السعر: 1.9%

الأخضر

• احتمال ارتفاع السعر: 2.9%

الأبيض

• احتمال ارتفاع السعر: 3.5%

الشرشيري

• احتمال ارتفاع السعر: 4.4%

الأحمر

• احتمال ارتفاع السعر: 5.4%

البنفسجي

• احتمال ارتفاع السعر: 14.9%

البرتقالي

• احتمال ارتفاع السعر: 20.4%





اختيار لون السيارة الصحيح قد لا يكون أمراً بسيطاً كما قد تعتقد؛ ذلك أن اختيار أفضل لون سيارة لإخفاء الأوساخ هو تحدٍّ آخر. لدهشتك؛ اسمح لي أن أقول لك إنه لا يتم إنشاء كل ألوان السيارات بالطريقة عينها، فبعضها يتطلب المزيد من الصيانة والرعاية أكثر من غيرها من الألوان. وفي حال كنت تريد المزيد من الاهتمام لسيارتك وتريدها أن تصمد بحوذتك بشكل أكبر والحصول على تأثير طويل الأمد والرضا عن لون سيارتك، فيجب عليك أن تقوم بجمع ما يكفي من المعرفة حول الألوان المتاحة وتأثيرها في صيانة السيارة. العديد من الألوان تبدو وكأنها أفضل لون سيارة أي مثالية، ولكن ليس الأمر صحيحاً عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصائح الصيانة. اختيار لون السيارة الصحيح قد لا يكون أمراً بسيطاً كما قد تعتقد؛ ذلك أن اختيار أفضل لون سيارة لإخفاء الأوساخ هو تحدٍّ آخر. لدهشتك؛ اسمح لي أن أقول لك إنه لا يتم إنشاء كل ألوان السيارات بالطريقة عينها، فبعضها يتطلب المزيد من الصيانة والرعاية أكثر من غيرها من الألوان. وفي حال كنت تريد المزيد من الاهتمام لسيارتك وتريدها أن تصمد بحوذتك بشكل أكبر والحصول على تأثير طويل الأمد والرضا عن لون سيارتك، فيجب عليك أن تقوم بجمع ما يكفي من المعرفة حول الألوان المتاحة وتأثيرها في صيانة السيارة. العديد من الألوان تبدو وكأنها أفضل لون سيارة أي مثالية، ولكن ليس الأمر صحيحاً عندما يتعلق الأمر بالحصول على نصائح الصيانة.

الألوان المختلفة وأهميتها

أولاً: الأسود

هل تبحث عن أفضل لون سيارة لإخفاء الأوساخ؟ هل أفضل لون سيارة لإخفاء الأوساخ هو الأسود؟ فَلْنَرَ. صحيح أن أصحاب السيارات ببساطة يحبون هذا اللون، ولكن السيارة السوداء تأتي مع العديد من العيوب. على الرغم من مشاعر وحب الناس لهذا اللون؛ فإنه يؤدي إلى رفع حرارة السيارة بسهولة أكبر، حتى إنه يجعلها أكثر حرارة من الداخل، بل هو أصعب لون للحفاظ على نظافتها، ويُظْهِر أيضاً الخدوش بشكل أوضح. على العكس من ذلك؛ فإن الأسود هو اللون الأكثر إثارة من كل الألوان وهو يظهر بشكل جميل كل تفاصيل السيارة.

ثانياً: أزرق معدني غامق

الأزرق المعدني الغامق ليس من الصعب التعامل معه حتى مع كونه قريباً من مجموعة اللون الداكن. هذا اللون هو أفضل بعدة مرات من الأسود أو أي لون آخر داكن للسيارة؛ فهو لا يرفع درجة حرارة السطح كما يفعل الأسود، ويعطي منظراً رائعاً وأنيقاً للسيارة. الناس الذين يحبون الألوان الفريدة والمتطورة سوف يحبون بالتأكيد لون السيارة الأزرق اللامع. وباختصار، هذا هو أفضل لون لإخفاء الأوساخ عن السيارة، كما أنه يجعل السيارة تبدو أكثر عصرية.

ثالثاً: الرمادي المعدني الخفيف

هذا اللون غير محبوب على نطاق واسع من قبل جميع الناس، ولكنه يمثل الرقي والأناقة عندما يتعلق الأمر بألوان السيارات. لون سهل لرعايته وصيانته بالمقارنة مع الألوان الأخرى، ويُبْقِي السيارة بعيداً عن أشعة الشمس وتراكم الأوساخ. هذا اللون هو أفضل بكثير من غيره من الألوان من حيث إظهار الأوساخ والحطام. سواء كنت سوف تشتري سيارة هجينة أو سيارة رباعية الدفع؛ قم باختيار اللون أيضاً، فهو جزء مهم من شراء سيارة.

رابعاً: الفضي

حدد أفضل لون سيارة يمكنه إخفاء الأوساخ: إنه اللون الفضي حتماً؛ فهو واحد من أفضل ألوان السيارة لإخفاء الأوساخ. ويُعرف اللون الفضي باسم ملك السهولة؛ فهو لديه مزيج فريد ومذهل من السهولة والأسلوب وطول العمر، حتى مهنياً، فإن هذا اللون هو أفضل من جميع الأنواع ويناسب تقريباً كل سيارة. اللون ليس في نطاق الظلال الخفيفة مثل الأبيض، ولا يبدو فاقعاً كاللون الأحمر. هذا اللون هو ببساطة الأفضل لإخفاء الأوساخ ويبعد الحرارة والتراكمات.