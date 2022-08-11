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خبر مفرح لعشاق النوم.. شركة امريكية ستحقق احلامك

منوعات

2022-08-11 | 09:29
Alsumaria Tv
خبر مفرح لعشاق النوم.. شركة امريكية ستحقق احلامك
889 مشاهدة


إن كنت من عشاق النوم، وتحلم دائما بالحصول على دقائق إضافية منه في الصباح، فيبدو أن شركة "كاسبير" الأميركية للمراتب، ستحقق لك الحلم وتدفع لك المال لقاء ذلك.

وتبحث شركة "كاسبير" عن أشخاص يتمتعون "بقدرة استثنائية على النوم"، ولا مانع لديهم من استعراض قدرتهم تلك في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض مزايا المراتب التي ينتجونها، وقدرتها على بعث الإحساس بالنوم العميق لساعات.

فالمرشح للوظيفة يجب أن يتمتع بقدرة استثنائية على النوم في كل الظروف، والاستعداد للتواجد أمام الكاميرا، والشغف بالمشاركة، والتحدث عن كل التجربة من خلال صفحات الشركة على "السوشيال ميديا".

وتفضل الشركة أن يكون المرشح من سكان نيويورك، ويجب أن يكون عمره 18 عاما أو أكثر، وفقما نقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

ونشرت "كاسبير" إعلان الوظيفة على "تويتر"، حيث علق أحد المستخدمين قائلا: "أحتاج إلى هذه الوظيفة، فأنا أنام كل يوم ما يقرب من 18-19 ساعة".

واقترح آخر "بدلا من الدفع لمن ينامون جيدا بالفعل، أتحداكم أن تحضروا شخصا يعاني من الأرق التام وتتمكنوا من جعله ينام".

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