بسبب عسل مخدر.. دب يدخل في حالة "هلوسة غريبة" (فيديو)

.وتم العثور على الدب الصغير وهو في حالة هلوسة غريبة، واستمر بالتصرف بشكل "منتش" عندما تم وضعه في شاحنة صغيرة



ويوفقا لسكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح "ثملا" بعد تناول كمية زائدة من "العسل المجنون"، وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات .مهلوسة



Bear eats Mad Honey and gets high 🤣 pic.twitter.com/2Az2eQ2x3z