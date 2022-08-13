استرالية تربح 20 مليون دولار بطريقة غريبة .."لم تصدق ذلك"

فحصت المرأة أرقام تذكرتها قبل نومها ليلة الخميس لتستيقظ وتجد نفسها مليونيرة، حيث فازت بقرعة أول أمس الخميس.تقول لموقع "أستراليا بالعربي": “لم أصدق ذلك.. لا أصدق أني أنا الفائزة".وأضافت “لم أستطع النوم سوى 40 دقيقة، ولم أستطع التحرّك حتى، كان خيالاً بالنسبة لي".وأكّدت أنها اختارت أرقاماً مميزة وتحبها، وفازت ثلاث أرقام اختارتها لتحصد مبلغ 20 مليون دولار أسترالي.لم يقتنع زوجها قبلاً بفرصة فوز زوجته بإحدى الجوائز، ونصحها باستثمار أموالها بشيء آخر أكثر فائدة، والآن تقول الزوجة “أعتقد أني أثبتّ أنه مخطئ تماماً".قررت الجدة السفر عبر القطار إلى كل أنحاء أستراليا، ومساعدة جميع أبنائها وأحفادها على شراء منازل خاصة.