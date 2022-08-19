بالمكياج.. مؤثرة التيك توك تخدع الرجال (صور)

أثارت مقاطع فيديو لفنانة المكياج فاليريا فورونينا صدمة عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، حيث اعتبرها البعض مزورة.







وكشفت فاليريا في أحد المقاطع أن الرجال كانوا يناودنها بالقبيحة عندما يرونها بدون مكياج، ويرفضون الحديث معها، ولكنهم الآن عندما يرونها بمكياج يكونون في حالة انبهار عاجزين عن الحديث. ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تنتشر مقاطع الفيديو التي تقدمها فاليريا بكثرة على منصة تك توك، ويتساءل المعجبون إذا كانت مهاراتها تستحق هذه الضجة فعلًا، ولذلك قررت فاليريا أن تجيبهم بطريقتها الخاصة.وكشفت فاليريا في أحد المقاطع أن الرجال كانوا يناودنها بالقبيحة عندما يرونها بدون مكياج، ويرفضون الحديث معها، ولكنهم الآن عندما يرونها بمكياج يكونون في حالة انبهار عاجزين عن الحديث.





وفي اللقطة التالية من الفيديو، تظهر فاليريا بعد أن قامت بتغيير جذري في وجهها وشكلها وبدت أكثر جمالًا وزينت وجهها بالمكياج ونسقت شعرها جيدًا، وعلى الفيديو تعليق: "أنا: لا أريد أن أتحدث معك". وفي أحد الفيديوهات الحديثة لـ "فاليريا"، تظهر بشكلها الطبيعي وبوجهها بدون مكياج وبنظارة قبيحة وضفائر غير متناسقة، وبتعليق: "هو: أنت أقبح من أن تتحدثي معي".وفي اللقطة التالية من الفيديو، تظهر فاليريا بعد أن قامت بتغيير جذري في وجهها وشكلها وبدت أكثر جمالًا وزينت وجهها بالمكياج ونسقت شعرها جيدًا، وعلى الفيديو تعليق: "أنا: لا أريد أن أتحدث معك".

وذكرت الصحيفة، أن مقاطع فيديو فاليريا عادة ما تثير الجدل، خاصةً لدى الرجال الذي يرون أنها مزورة، لأن شكلها بمكياج وبدون مختلف تمامًا، كأنها تنتحل شخصية فتاة أخرى.



وتفاوتت التعليقات على مقاطع الفيديو بين معجب وكاره، حيث علق أحدهم: "جميل جدا، ولكن كيف تفعل ذلك؟".



وقال آخر: "سأتصل بالشرطة، هذا تزوير"، وقال آخر: "لا يجب تركها تفعل هذا، ألا يحسب ذلك انتحال شخصية؟".