وفاة أول مصورة صحفية يابانية عن 107 أعوام

وقالت وسائل الإعلام إنها توفيت في 15 آب لأسباب طبيعية قبل أقل من أسبوعين على عيد ميلادها المئة وثمانية.وولدت تسونيكو في طوكيو في نفس العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى، وأرادت في الأصل أن تصبح رسامة لكن والدها لم يشجعها.وبدأت العمل كمصورة، مستلهمة ذلك من فيلم أبيض وأسود شاهدته مع صديق. وفي عام 1940 انضمت إلى جمعية التصوير الفوتوغرافي باليابان.وفي مقابلة مع موقع "آرت آند ديزاين إنسبايريشن" بعد أن بلغ عمرها 107 أعوام، قالت تسونيكو إن قطعة من الشوكولاتة كل يوم من بين أسباب طول عمرها.قالت تسونيكو: "لا يجب أن تصبح كسولا أبداً، من الضروري أن تظل إيجابياً بشأن حياتك ولا تستسلم أبداً".