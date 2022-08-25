الجفاف في تكساس يكشف آثار أقدام ديناصور عمرها 113 مليون عام

بعد موجة جفاف شديدة أدت لنضوب الأنهار في ولاية تكساس الأميركية، ظهرت آثار أقدام ديناصور عمرها 113 مليون عام، لم يشاهد لها مثيل منذ أكثر من 20 عاما.



وقام بول بيكر بتصوير تلك الآثار التي اكتشفها في حديقة ديناصور فالي الحكومية في غلين روز.



وقال بيكر: "اكنسوا قليلا الغبار والأوساخ عن الأرض، هذا ما ستجدونه، آثار الديناصورات".