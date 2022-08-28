مع اقتراب ذكرى وفاتها.. بيع سيارة للأميرة ديانا في مزاد وهذا سعرها

وقالت شركة "سيلفرستون" للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة "فورد إيسكورت آر إس توربو" السوداء قبل إقفال البيع.ودفع المشتري البريطاني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5 بالمئة على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.وتستعد بريطانيا ومحبو الأميرة ديانا في أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها، علما أنها رحلت في حادث سير مروع في باريس يوم 31 أغسطس 1997.