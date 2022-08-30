اليكم بعض النصائح لحماية أطفالكم من ضربات الشّمس

فلا شكّ أنّ أشعة الشمس تساعد على مكافحة هشاشة العظام وتزّود جسم الانسان بالفيتامين "د" ولديها العديد من الفوائد للكبار والصّغار. الا أنّه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، قد يؤّدي التعّرض المباشر لأشعة الشمس للاصابة بضربات الشمس وحروقات في الجسم وأحيانا قد يسبب أخطارا كبيرة في الجلد وخاصّة للرضع والأطفال.



ويعّد الاطفال أكثر عرضة للشمس وتأثرا، لذا تنصح منظمة الصحّة العالمية باتباع الارشادات التالية لحماية الأطفال من ضربات الشّمس:1. تجنب التعّرض لأشعة الشمس خلال الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.2. ارتداء القبعات والنظارات الشمسية الواقية.3. تناول الماء والمشروبات بشكل مستمر.4. استخدام مستحضر يحتوي على عامل الوقاية من الشمس 15 واكثر بشكل كبير كل ساعتين وخاصة بعد السباحة أو اللعب أو ممارسة الّرياضة في الهواء الطلق.اضافة الى ذلك، تحذر منظمة الصخة العالمية من ترك الأطفال في السيارات لوحدهم ودون مراقبة.