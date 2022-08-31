شركة "سناب شات" تسرح 20 % من موظفيها.. ما السبب؟

ومع تسريح ألف موظف من شركة سناب، من المتوقع أن تتأثر أقسام في الشركة من الإنتاجية، بما في ذلك منتجات الأجهزة والمطورين.ومرت شركة سناب بعام صعب ماليا، لتتراجع إيرادات وأرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري.وفي خطاب المستثمرين في 21 يوليو، قالت الشركة إنها لن تقدم توجيهات بالوقت الحالي وقالت "الرؤية التطلعية لا تزال صعبة بشكل لا يصدق".وانخفضت أسهم سناب بأكثر من 25% في اليوم الذي أعلنت فيه عن أرباحها في الربع الثاني. وأطلقت النتائج المخيبة للآمال للشركة موجة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي أبلغت عن نتائج سيئة، مشيرة إلى ضعف سوق الإعلان عبر الإنترنت.