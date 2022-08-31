بعد ان اوقفتها كورونا.. حرب الطماطم تعود الى شوارع اسبانيا

وقام عمال في شاحنات بتفريغ 130 طنا من الطماطم الناضجة على طول الشارع الرئيسي لمدينة بونول شرقي البلاد ليقوم المشاركون برميها، تاركين المنطقة غارقة في لب الثمار الحمراء.وشارك ما يصل إلى 20 ألف شخص في المهرجان، ودفع كل منهم 12 يورو (12 دولارا) ثمن لتذكرة المشاركة.واستوحي الحدث، الذي يقام في الأربعاء الأخير من شهر اب، من معركة على الطعام بين أطفال محليين في عام 1945 في البلدة الواقعة في منطقة منتجة للطماطم.وحول اهتمام وسائل الإعلام في الثمانينيات من القرن الماضي الحدث إلى حدث وطني ودولي، جذب المشاركين من كل ركن من أركان العالم.وقال مسؤولون محليون إنهم توقعوا انخفاض عدد الزوار الأجانب هذا العام بشكل رئيسي بسبب المخاوف المستمرة من كوفيد- 19 في الدول الآسيوية.ويرتدي المشاركون نظارات السباحة لحماية أعينهم بينما تترك ملابسهم، التي عادة ما تكون القمصان والسراويل القصيرة، مغطاة باللب.