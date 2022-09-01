السجن مدى الحياة لأم أميركية "نباتية" مات طفلها من الجوع

ذكرت صحيفة البريطانية "ذي إندبندن"، إن هيئة المحلفين في ولاية فلوريدا بأمريكا، قررت إدانة شيلا أوليري (39 عاماً) في حزيران بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وإساءة معاملة الأطفال الشديدة، والقتل غير العمد لطفل، والإساءة للأطفال، وتهمتين أخريين تتعلقان بإهمال الأطفال.المدعون قالوا إن ابن أوليرا عانى من سوء التغذية الحاد ولم يتجاوز وزنه 7.7 كيلوغرام فقط عندما تُوفي في أيلول عام 2019.كانت شيلا وزوجها رايان أوليري (33 عاماً) قد قالا للشرطة إنهما أطعما طفلهما وفقاً لحميةٍ نباتية قاسية تتألف من الفاكهة والخضراوات، وأفادا كذلك بأن الطفل كان يتناول حليب الام أيضاً.لكن المدعون أفادوا بمعاناة أطفالهما الثلاثة الآخرين من الإهمال الشديد وإساءة معاملة الأطفال، وتبلغ أعمارهم 3 أعوام و5 أعوام و11 عاماً.

أُدينت شيلا بعد 3 ساعات من مداولة هيئة المحلفين في مقاطعة لي بولاية فلوريدا، عقب محاكمةٍ استمرت لـ5 أيام، وقال المدعون لهيئة المحلفين أثناء المحاكمة إن الأم "اختارت تجاهل صرخات طفلها".كذلك اتُّهِم رايان أوليري بجرائم زوجته نفسها أيضاً، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على ضحية أصغر من 12 عاماً، علاوةً على ممارسة سلوكٍ فاحش وخليع والتحرش بضحية أصغر من 12 عاماً.من جهته، قال مكتب محامي ولاية فلوريدا بالدائرة القضائية الـ20 في بيانه، إن "هيئة المحلفين توصلت لإدانة شيلا أوليري، وحُكِم عليها بالسجن المؤبد بتهمة القتل من الدرجة الأولى".أضافت الهيئة أنه تم الحكم على أوليري "بالسجن 30 عاماً بتهمة إساءة معاملة الأطفال الشديدة، و30 عاماً أخرى بتهمة القتل غير العمد لطفل، كما حُكِمَ عليها بالسجن لـ5 سنوات أخرى في تهمتين تتعلقان بإهمال الأطفال، وتهمة أخرى تتعلق بالإساءة للأطفال".