بعد وفاة سائحة حامل.. وزيرة الصحة البرتغالية تقدم استقالتها

ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد عانت المرأة الهندية البالغة من العمر 34 عامًا من سكتة قلبية أثناء نقلها بين مستشفيات لشبونة.ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث هذا الصيف التي يلقي النقاد باللوم فيها على أزمة التوظيف عبر وحدات الولادة البرتغالية.وتشغل الدكتورة تيميدو منصب وزيرة الصحة منذ عام 2018، ويُنسب إليها قيادة البرتغال عبر الخروج من أزمة كورونا. لكن الحكومة قالت في بيان إن تيميدو "أدركت أنها لم تعد تملك الشروط للبقاء في المنصب".وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائحة الحامل توفيت أثناء نقلها من مستشفى سانتا ماريا في لشبونة - الأكبر في البرتغال - بسبب امتلاء وحدة طب الأطفال حديثي الولادة.وقالت السلطات إن طفلها ولد بصحة جيدة بعد عملية قيصرية طارئة فيما بدأ التحقيق في وفاة السيدة.