وفاة أميركية بعمر 93 عاماً بعد شربها لسائل تنظيف الصحون بدلا من العصير

وأكد المشرفون على المركز في بيان للموقع أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن قُدّم لهم سائل تنظيف الصحون كعصير.وقالت مارسيا كوتشين ابنة غيرتود ماكسويل 93 عاما التي توفيت جراء الحادث، إن المركز اتصل بها ليعلمها أن والدتها في طريقها إلى المستشفى بعد تناولها مادة.وأضافت في تصريح لموقع "KRON4" أن والدتها وصلت إلى المستشفى بقرح على فمها وحلقها والمريء.وذكرت أن المركز أخبرها أن ما تناولته كان "محلولا قلويا للتنظيف يقضي على البروتينات"، ولم يكن بوسع الطاقم الطبي فعل أي شيء لمعالجة القروح، على حد تعبيرها.وفي البداية اعتقد عمال الإسعاف أن المسنين المصابين بالخرف تناولوا السائل بمفردهم، لكن كوتشين استبعدت ذلك، قائلة إن ذلك يعتبر مستحيلا في وضع أمها الصحي.وأوضحت أن "العديد من الأشخاص، مثل أمي، عليك أن تحمل الكأس إلى شفتيها وأن تقلب ما فيها في فمها كي تتمكن من الشرب".وأفادت ابنتها بأنه يجب أن يكون هناك نظام فحص أفضل لحماية الأشخاص في منشآت مثل أتريا، بما في ذلك تركيب المزيد من الكاميرات.