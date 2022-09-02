بسبب الإفلاس.. أكبر سفينة سياحية بالعالم تعرض للبيع للخردة

أعلنت شركة "MV Werfte " الألمانية لبناء السفن، عن عرض بيع أكبر سفينة سياحية في العالم على الإطلاق، للبيع خردة قبل أن تبحر.



وتصل الطاقة الاستيعابية للسفينة 9000 راكب والمكونة من 20 طابقاً، بطول 341.99 متر وتحتوي على سينما ومنتزه مائي، بكلفة بناء 1.2 مليار جنيه استرليني، وما زالت السفينة في حوض بمنطقة ويسمار الألمانية.

وكانت الشركة على وشك الانتهاء من بناء السفينة "Global Dream II" قبل أن تعلن إفلاسها بداية العام الجاري بسبب الأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا.