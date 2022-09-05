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قصة غريبة.. راعي أغنام يتحول إلى مليونير!
منوعات
2022-09-05 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,938 مشاهدة
عثر شاب يرعى الغنم، على كنز من الذهب، ليتحول إلى مليونير في لمحة بصر، وذلك في ولاية سنار بالسودان، بقصة أغرب من الخيال.
وتضاربت الروايات حول تفاصيل هذه القصة، ففيما قال البعض إنه “وجد بالصدفة جرة مليئة بالذهب. حيث حظي بفخارة أثناء استرخائه بعد أن جرفت السيول التراب حولها. وما إن انكشف الجزء العلوي منها، حتى ضرب بعصاه الجزء المكشوف ليتفاجأ بوهج المعدن النفيس. فأخرج الجرة وبداخلها أساور وقلائد وسبائك ذهبية مختلفة الحجم والوزن”.
فيما قالت الرواية الثانية، والتي سردها ابن عم الراعي أن الواقعة حدثت قبل أسبوع. عندما كان ابن عمه يرعى غنم القوم مع صديقه في منطقة فنقوقة الجبل.
وقال ابن عمه، أن “الشاب صادف رجلا وصل إلى المنطقة على متن عربة نصف نقل. ثم بدأ بتشغيل جهاز يدوي للتنقيب عن الذهب. ولم يلبث إلا قليلا حتى أصدر الجهاز صافرات تشير إلى وجود المعدن. فحمل ما يستطيع حمله وغادر المكان مسرعا وخوفا على حياته”.
وتابع قريب الشاب أن “ابن عمه الراعي وصديقه بدآ في البحث والتنقيب إلى أن وجدا الذهب أيضا. ثم توجها إلى مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار لبيعه هناك”.
يذكر أن جبل موية يقع بولاية سنار، ويبعد حوالي 25 كلم عن النيل الأزرق. ويشتهر الموقع بمدافنه الأثرية التي تعود إلى مملكة سنار أو سلطنة الفونج.
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