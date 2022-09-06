إغلاق شارع في أمريكا و الأولوية فيه للثعابين

وأغلقت السلطات مسافة 3.2 كم من شارع رئيسي، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، كي تسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.وقالت خدمة الغابات الأمريكية إن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضاً باسم "طريق الأفعى"، وهو موطن لـ23 نوعاً من الثعابين، مغلق أمام المركبات حتى 30 أكتوبر.وتهاجر الثعابين من مستنقعات "لا رو" إلى منحدرات الحجر الجيري القريبة، وفقاً لإدارة الموارد الطبيعية في إلينوي. وتعتبر بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض في الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان.