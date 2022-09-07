تعود لعصور مختلفة.. المتحف العراقي يتسلم 270 قطعة آثارية

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، وفق بيان لوزارته ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "البعثة سلمت المتحف العراقي اليوم 270 قطعة أثارية تعود إلى عصور مختلفة في موسمها التنقيبي إلانقاذي الأول، وهي عبارة عن قطع فخارية مزججة وغير مزججة ‏ومسارج فخارية ومسارج نحاسية ومسكوكات نحاسية ‏وقطع ذهبية وزجاج وقطع حجرية مختلفة عبارة عن مباخر على شكل قوارب ‏عليها زخارف هندسية ‏ومسكوكة فضية تحمل اسم أحد الخلفاء العباسيين لسنتي 334 هجرية و363 هجرية".وأشاد ناظم، "‏بجهود البعثة التنقيبية الإنقاذية على استخراج القطع الآثارية، ونقلها إلى المتحف العراقي من أجل حفظها وتصنيفها ودراستها، مؤكداً دعمه ‏ للكوادر الآثارية والتراثية من أجل النهوض بها نحو الأفضل".ودعا الوزير، الجميع إلى "ممارسة دوره الوطني والإنساني في المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي ‏للعراق كونه يشكل نقطة مهمة في تاريخ الإنسانية جمعاء، مهد الحضارة الأولى".