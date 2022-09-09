ابنة ستيف جوبز تسخر من هاتف آيفون 14 (صورة)

غردت إيف، أصغر أبناء جوبز، عبر حسابها الشخصي على تطبيق التغريدات تويتر، بصورة تشير إلى أن آيفون 14 مماثل تماماً لطراز العام الماضي آيفون 13.نشرت ابنة ستيف جوبز صورة لرجل في منتصف العمر يشتري القميص نفسه الذي يرتديه، في إشارة منها إلى أن الشركة التي أسسها والدها لم تعد تقدم جديدا.وعلقة إيف ستيف جوبز على الصور بتغريدة كتبت فيها: "لقد قمت بالترقية من آيفون 13 إلى آيفون 14 بعد حدث أبل اليوم".آيفون 14 أحدث جدلاً بين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن الهاتف الجديد في أول مؤتمر للشركة العالمية بعد جائحة كورونا.