بعد 24 عاما.. عرض كيس شاي للبيع يعود للملكة إليزابيث (صور)

مرة أخرى للبيع بعد رحيلها ، بما في ذلك كيس شاي يُزعم أنه تم تهريبه من قلعة وندسور في عام 1998.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست ، فإن كيس الشاي ، الذي يُزعم أن الملكة الراحلة استخدمته ، ظهر قبل أن يتم تهريبه من منزلها من قبل الرجل.الذي نظف القصر أثناء غزو الصراصير الكبيرة في التسعينيات ، وتم عرض كيس الشاي، في الموقع موقع ئي باي مقابل 12000 دولار.تقول قائمة البيع: "هذا هو كيس الشاي الذي ربما تكون قد شاهدته على شبكة CNN في أواخر عام 1998، قطعة تاريخية لا تقدر بثمن.و يأتي كيس الشاي مع ما يسمى بشهادة الأصالة الصادرة عن معهد شهادة المصادقة ، والتي تقول IECA ليس هناك شك في أن العبارات التالية صحيحة تمامًا ".تم عرض مقتنيات وتذكارات أخرى مرتبطة بالملكة إليزابيث الثانية ، وظهرت جميعها على الفور تقريبًا بعد تأكيد العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية ، بعد ساعات قليلة من وضعها تحت الإشراف الطبي.